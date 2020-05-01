İnsafa gelen hırsızlar çaldıkları köpek ve güvercinleri 10 gün sonra sahibine geri gönderdi

Antalya’da metal atölyesine giren 2 hırsız, 30 bin lira değerinde el aletleri ve 25 güvercin yanı sıra hırsızlara karşı önlem olsun diye konulan 2 kangal köpeğini de çaldı. Hırsızlardan birinin köpeklere demirle saldırması güvenlik kameralarına yansırken, olaydan 10 gün sonrası insafa gelen hırsızlar, köpek ve güvercinleri aracı yoluyla sahibine gönderdi.

Hırsızlık olayı 20 Nisan Pazartesi günü, Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi Altınova Bulvarı üzerindeki bir metal atölyesinde meydana geldi. Biri kapüşonlu diğerinin yüzü maskeli iki kişi, yandaki iş yerinin demir saçlarını kırıp Savaş Akın isimli esnafın atölyesine girdi. Şüpheliler, demir korkuluklarını kırdıkları atölyenin ofis bölümüne girip, kamera sistemine zarar verdi, bilgisayarı çaldı. Atölye ortasına gelen şüphelilerden biri, kangal cinsi köpeğe yaklaştı. Köpeğin havlaması ve ayağa kalkması üzerine şüpheli, köpeğe yerdeki metal parçalarını fırlattı. İş yerinde yaklaşık 40 dakika kalan iki hırsız, kangal cinsi 3 köpek, 25 güvercin ve kaynak makinesi, spiral, matkap ve çeşitli el aletlerini alıp kaçtı. Hırsızların atölyeden yaklaşık 30 bin lira değerinde malzeme çaldığı öğrenildi. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan, hırsızlardan birinin ofisi karıştırması ve güvenlik kamerasının yönünü çevirmesi kameralara yansıdı. Bir diğer hırsızın ise köpeğe doğru gelmesi, havlayan köpeğe demir parçası atması saniye saniye kameralarca kaydedildi.

“Normalde yaklaşabilecekleri köpekler değil”

Olayın basında yer almasının ardından yaklaşık 10 gün sonra ise hırsızlar insafa geldi. 2 kangal köpek ve 25 güvercin iş yeri sahibine aracılar vasıtasıyla gönderildi. Dövüldüğü ve başka köpeklerle dövüştürüldüğü iddia edilen köpeklerin sahibi Savaş Akın, hayvanlarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Olayı anlatan Akın, “Pazartesi günü dükkanımızı kapattık, saçı yırtarak içeriye girdiler. 2 büyük köpek, bir de yavru köpek ile 25 kadar güvercinimizi aldılar. Hırsızlığa karşı köpekleri iş yerine koymuştum. O gün de bağlamıştım köpekleri. Kamera kayıtlarında köpeğe demir vurup taş atıyorlar ve ondan sonra götürüyorlar. Normalde yaklaşabilecekleri bir köpek değil. Güvercinleri de hobi olarak tutuyordum” diye konuştu.

“Allah’ından bulsunlar”

Şikayetini geri çekeceğini belirten Akın, “Aracı sayesinde hırsızlara ulaşıldı. Köpeklerimiz ve kuşlarımız geldi. Ufak tefek malzemelerimizde eksikliklerimiz var, onların da geleceğini ümit ediyoruz. Benim için en önemli olan köpeklerdi. Makineler alınabilir ama köpek aynı şekilde yetiştirilemez. Artık daha dikkatli ve tedbirli olacağım. Köpeklere demir vurmuşlar, bir köpeği başka köpekle dövüştürmüşler. Güvercinlerde sıkıntı yok, ‘2-3 tanesini kaçırdık’ dediler. Polise şikayetçi olmuştum, araştırma devam ediyor. Çalınanların çoğu geldiği için şikayetimi geri çekmeyi düşünüyorum. Allah’ından bulsunlar” dedi.