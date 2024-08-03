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Yaşam İnşaatta korku dolu anlar! İskelede asılı kaldı
Yaşam

İnşaatta korku dolu anlar! İskelede asılı kaldı

Yeniakit Publisher
2024-08-03 19:12:00 - 2024-08-03 19:12:55

Mersin’de halatı kopan iskelede asılı kalan inşaat işçisi Ömer Kapar'ı itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Mezitli ilçesine bağlı Davultepe Mahallesi İstiklal Mahallesi’nde 7 katlı binada çalışan Ömer Kapar’ın bulunduğu iskelenin halatı henüz belirlenemeyen bir nedenle koptu. İskele yan dönünce üzerinde bulunan inşaat işçisi, güvenlik için bağladığı ipte asılı kaldı. Korku dolu anların yaşandığı kazanın ardından itfaiye ekiplerine haber verildi. İnşaat işçisi Ömer Kapar, asılı kaldığı iskeleden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince merdivenli araç yardımı ile kurtarıldı.

Kaynak: DHA

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