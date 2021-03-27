İnşaatta çıkan kavgada silahlar konuştu! Yaralılar var

Düzce merkeze bağlı Şerefiye Mahallesi Rasim Betirpaşa Bulvarında bir iş merkezinin 3. katında bulunan inşaat firmasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda N. B., T. R., E. A., S. O ve E.Ç. isimli şahıslar silah ve bıçakla yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay karışan şahısların bazıları ise olay yerinden araç ile kaçtılar.

Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan’da olay yerine gelerek bilgi aldı. Yaralıların ayak ve karın kısımlarından yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.