İnşaatın 6'ncı katından düşen işçi öldü

Isparta'da çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Adem İşler (27) yaşamını yitirdi.



Kaza, saat 08.30 sıralarında Ayazmana Mahallesi'nde meydana geldi. Adem İşler çalıştığı inşaatın 6'ncı katında dış duvar sıvası yaparken, dengesini kaybedince zemine düştü. Ağır yaralanan İşler, iş arkadaşlarının haber vermesiyle gelen 112 ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan talihsiz işçi Adem İşler hayatını kaybetti.