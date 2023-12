İnşaatçılar fiyat farkı ve süre uzatımı istiyor

TÜİK’in açıkladığı 2023 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, “Özellikle deprem bölgesindeki yaraları sarma ve yeniden inşa süreci inşaat sektörünün en çok büyüyen sektör olmasını sağlamıştır.

Her ne kadar sektörümüz ile ilgili rakamlar sevindirici olsa da Türkiye’nin her yerinde kamuya iş yapan müteahhitlerin çözüm bekleyen, bizim de TMB olarak her fırsatta dile getirdiğimiz, fiyat farkı, süre uzatımı ve tasfiye talepleri devam etmektedir.” dedi.

Gerekli platformlarda dile getirildi

Eren, “Rakamlar sevindirici olsa da Türkiye’nin her köşesinde kamuya iş yapan müteahhitlerin çözüm bekleyen, bizim de TMB olarak her fırsatta dile getirdiğimiz fiyat farkı, süre uzatımı ve tasfiye talepleri devam etmektedir.

Yaptığım sunumda; ele alınmakta olan fiyat farkı düzenlemesi kapsamının, özellikle deprem bölgesinde yapımı devam eden işleri de dahil edecek şekilde genişletilmesini; ayrıca, yüksek maliyet artışlarının yaşandığı 2023 yılı içerisinde yapılmış olan imalatlara da fiyat farkı ödenmesinin uygun olacağını Komisyon Üyelerinin dikkatlerine sundum" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO