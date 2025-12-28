Sahaya girip kalenin önünde uyuyan köpek maçı durdurdu! Tribünler kahkahaya boğuldu

  • İSTANBUL
Tunceli’de Bölgesel Amatör Lig’de oynanan maçta sahaya giren köpek, güneşin tadını çıkarıp kalenin önünde uyuyunca karşılaşmaya kısa süre ara verildi. O anlar tribünlerde kahkahalara neden oldu.

Bölgesel Amatör Lig’de Dersimspor ile Serhat Ardahanspor, Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maçın ikinci yarısının başında sahaya giren köpek, kalenin önüne uzanarak uyumaya başladı.

Karşılaşmayı durduran hakem, köpeğin saha dışına çıkarılmasını istedi. Sahadaki bazı futbolcuların köpeği çıkarmaya çalışmasına rağmen uykusunu bozmak istemeyen köpek yerinden kalkmadı.

Bunun üzerine teknik ekipten bir kişinin pet şişedeki sudan az miktar serpmesiyle köpek saha dışına yönlendirildi. Köpeğin ayrılmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti. Sahadaki o anlar tribünlerde tebessümle karşılandı.

 

