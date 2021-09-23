İnşaat vincinden ölüm asansörü yaptılar! O anlar sosyal medyada viral oldu
Sosyal medyada yayılan bir video infiale neden oldu. Nereden olduğu bilinmeyen bir inşaat alanında yük taşıma için kullanılan vincin insan taşımada kullanılması tepki çekti.
İnşaat alanında kullanılan bir vincin insan asansörü olarak kullanılması tepki çekti. Yük taşıma vincinin taşıma halatına asılan bir işçi, 15 katlı binanın 14. Katına çıktı. Yüreklerin ağza geldiği o anlar oradaki bir kişi tarafından böyle çekildi.
Sosyal medyadan tepki yağdı
Görüntüler sosyal medyada yayılınca birçok kullanıcı tarafından tepki yorumları geldi.