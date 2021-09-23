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Yerel İnşaat vincinden ölüm asansörü yaptılar! O anlar sosyal medyada viral oldu
Yerel

İnşaat vincinden ölüm asansörü yaptılar! O anlar sosyal medyada viral oldu

Sosyal medyada yayılan bir video infiale neden oldu. Nereden olduğu bilinmeyen bir inşaat alanında yük taşıma için kullanılan vincin insan taşımada kullanılması tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 09:59:00 -

İnşaat alanında kullanılan bir vincin insan asansörü olarak kullanılması tepki çekti. Yük taşıma vincinin taşıma halatına asılan bir işçi, 15 katlı binanın 14. Katına çıktı. Yüreklerin ağza geldiği o anlar oradaki bir kişi tarafından böyle çekildi.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Görüntüler sosyal medyada yayılınca birçok kullanıcı tarafından tepki yorumları geldi.

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