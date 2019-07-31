İnşaat sektörü güven endeksi 52,4’e yükseldi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre endeks bu ay 80,7 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında tüketici güven endeksi 56,5, reel kesim güven endeksi 96,6, hizmet sektörü güven endeksi 83,5 ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,4 değerine geriledi. İnşaat sektörü güven endeksi ise 52,4 değerine yükseldi.

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