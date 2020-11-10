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Ekonomi İnşaat maliyet endeksi eylülde arttı
Ekonomi

İnşaat maliyet endeksi eylülde arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:18:39 -
İnşaat maliyet endeksi eylülde arttı

ANKARA (AA) - İnşaat maliyet endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,11, yıllık bazda yüzde 16,11 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,11, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,11 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,48 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,75 azaldı. Eylül 2019'a göre ise malzeme endeksinde yüzde 16,9, işçilik endeksinde yüzde 14,41 artış gerçekleşti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,19, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 16,05 artış gösterdi. Eylülde, ağustos ayına göre malzeme endeksinde yüzde 3,64 yükselirken, işçilik endeksinde yüzde 0,75 düşüş kaydedildi.

Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 16,75 ve işçilik endeksi yüzde 14,58 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,84, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 arttı.

Eylülde aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,98 artış gösterirken işçilik endeksi yüzde 0,77 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 17,4, işçilik endeksi yüzde 13,77 yükseldi.

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