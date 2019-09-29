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İnşaat alanı yakınından geçen genç, feci şekilde can verdi

Şanlıurfa'da bir inşaat alanı yakınından geçen 17 yaşındaki genç, açık olan elektrik tellerine temas edince akıma kapılması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

29 Eylül 2019 Pazar 17:10
İnşaat alanı yakınından geçen genç, feci şekilde can verdi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir inşaat alanı yakınından geçen genç, açık olan elektrik tellerine temas edince akıma kapılması sonucu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Bozova'ya bağlı Hacılar Mahallesi kırsalında bulunan bir inşaat yakınında açıkta bulunan elektrik teline temas eden Ferhat Aslanoğlu (17) isimli genç, akıma kapıldı. Ağır yaralanan Aslanoğlu, ihbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aslanoğlu, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 17:10
  1. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi
  2. elektrik telleri
  3. Ferhat Aslanoğlu
  4. 112 Acil Servis
  5. Bozova Devlet Hastanesi
  6. elektrik akımı

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