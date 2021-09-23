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Siyaset İnönü'nün kapattığı uçak fabrikasını unuttu! Kılıçdaroğlu yine rezil kepaze oldu
Siyaset

İnönü'nün kapattığı uçak fabrikasını unuttu! Kılıçdaroğlu yine rezil kepaze oldu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan uçak fabrikasının dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü tarafından kapatıldığını unutarak yeni bir gafa imza attı. Cehaletini ortaya koyan Kılıçdaroğlu sosyal medyada alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 17:12:00 - 2021-09-23 17:21:53
İnönü'nün kapattığı uçak fabrikasını unuttu! Kılıçdaroğlu yine rezil kepaze oldu

Rize'de konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu"1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisiydik. Kendi tarihimize yabancılaştık. Kendi tarihimizi iyi bilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan uçak fabrikasının dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü tarafından kapatıldığını unutan Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.

Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar, "İsmet İnönü'nün kapattığı fabrikalardan bahsediyor" yorumunu yaptı.

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