İnönü’de Kariyer Sohbetleri

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenciler, ‘İşletme Bölümü Kariyer Sohbetleri’ kapsamında işadamları ve sanayicilerle bir araya geldi.

Konferansa Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Genel Sekreter Prof. Dr. Hakan Erkuş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Türk Amerikan İş Adamları Derneği(TABA -AmCham) Başkanı Ali Osman Akat,Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bayram Ali Bayramoğlu, işadamları, akademik ve İdari personel ile öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, gelen misafirleri üniversitede ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “MİAD bugün Türk Amerikan İşadamları Derneği işbirliğiyle Malatya’da güzel toplantılar için işadamlarımızı getirdi. İşadamlarımızla hocalarımızı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi başta işletme olmak üzere öğrencilerimizi bir araya getirmek, sizlerin asıl başarılı işadamlarımızdan tecrübelerini almanızı sağlamak amacıyla bu kariyer toplantısını yapıyoruz. Bu planlamayı, organizasyonu yapan MİAD Genel Sekreterine ve bu toplantıyı organize eden Genel Sekreterimiz Hakan Erkuş’a da teşekkür ediyorum” dedi.

Ali Osman Akat ise Amerikan Ticaret Odası’nın Türkiye’deki temsilcisi olarak Türkiye ile Amerika arasındaki her türlü ticarette referans merkezi konumunda olduğunu söyleyerek, “Bu konum itibariyle ilgili Malatya bizim için çok önem arz ediyor. Çünkü derneğimizin kurulumunu sağlayan, bakanlar kurulu kararıyla kamu yararına çalışan statüsü olmasını sağlayan, Malatya’ya gerçekten Türk Amerikan ilişkilerinin gelişmesi konumunda, müteşekkiliz” şeklinde konuştu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bayram Ali Bayramoğlu’da öğrencilerle tecrübelerini paylaştı ve öğrencilere, okulun sadece diploma almaya yarayan bir yer olmadığını, işini sevmek ve o işi yaparken de heyecan duymanın öğrencilerin asıl hedefi olası gerektiğini söyledi.

Bayramoğlu, öğrencilerin teknoloji yönünden kendi nesillerine göre çok daha avantajlı konumda bulunduklarını vurgulayarak, “Biz üniversiteye gittiğimizde teknoloji yoktu bütün şeyleri not alıyorduk. Bugün var olan teknolojinin verimliliğini doğru kullanmanız çok önemli. Yoksa dünyanın gücü, devi olmuş teknolojisini geliştirmiş insanların sadece malını alan pazar olursunuz ama hayatınız boyunca hamallıktan dışarı çıkamazsınız" diye konuştu.

Konferansta Türk Amerikan İşadamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat,Rektör Kızılay’a hediye taktim etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türk Amerikan İşadamları Derneği Başkanı’na ve MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bayram Ali Bayramoğlu’na hediye taktim etti.