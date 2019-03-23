0553 313 94 23

İnönü’de Kariyer Sohbetleri

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenciler, ‘İşletme Bölümü Kariyer Sohbetleri’ kapsamında işadamları ve sanayicilerle bir araya geldi.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:29
İnönü’de Kariyer Sohbetleri

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenciler, ‘İşletme Bölümü Kariyer Sohbetleri’ kapsamında işadamları ve sanayicilerle bir araya geldi.


Konferansa Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Genel Sekreter Prof. Dr. Hakan Erkuş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Türk Amerikan İş Adamları Derneği(TABA -AmCham) Başkanı Ali Osman Akat,Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bayram Ali Bayramoğlu, işadamları, akademik ve İdari personel ile öğrenciler katıldı.


Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, gelen misafirleri üniversitede ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “MİAD bugün Türk Amerikan İşadamları Derneği işbirliğiyle Malatya’da güzel toplantılar için işadamlarımızı getirdi. İşadamlarımızla hocalarımızı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi başta işletme olmak üzere öğrencilerimizi bir araya getirmek, sizlerin asıl başarılı işadamlarımızdan tecrübelerini almanızı sağlamak amacıyla bu kariyer toplantısını yapıyoruz. Bu planlamayı, organizasyonu yapan MİAD Genel Sekreterine ve bu toplantıyı organize eden Genel Sekreterimiz Hakan Erkuş’a da teşekkür ediyorum” dedi.


Ali Osman Akat ise Amerikan Ticaret Odası’nın Türkiye’deki temsilcisi olarak Türkiye ile Amerika arasındaki her türlü ticarette referans merkezi konumunda olduğunu söyleyerek, “Bu konum itibariyle ilgili Malatya bizim için çok önem arz ediyor. Çünkü derneğimizin kurulumunu sağlayan, bakanlar kurulu kararıyla kamu yararına çalışan statüsü olmasını sağlayan, Malatya’ya gerçekten Türk Amerikan ilişkilerinin gelişmesi konumunda, müteşekkiliz” şeklinde konuştu.


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bayram Ali Bayramoğlu’da öğrencilerle tecrübelerini paylaştı ve öğrencilere, okulun sadece diploma almaya yarayan bir yer olmadığını, işini sevmek ve o işi yaparken de heyecan duymanın öğrencilerin asıl hedefi olası gerektiğini söyledi.


Bayramoğlu, öğrencilerin teknoloji yönünden kendi nesillerine göre çok daha avantajlı konumda bulunduklarını vurgulayarak, “Biz üniversiteye gittiğimizde teknoloji yoktu bütün şeyleri not alıyorduk. Bugün var olan teknolojinin verimliliğini doğru kullanmanız çok önemli. Yoksa dünyanın gücü, devi olmuş teknolojisini geliştirmiş insanların sadece malını alan pazar olursunuz ama hayatınız boyunca hamallıktan dışarı çıkamazsınız" diye konuştu.


Konferansta Türk Amerikan İşadamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat,Rektör Kızılay’a hediye taktim etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türk Amerikan İşadamları Derneği Başkanı’na ve MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bayram Ali Bayramoğlu’na hediye taktim etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:29
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanlığı: "Bir arama-kurtarma ekibi bu sabah askeri uçakla Mozambik’e doğru yola çıkmıştır"
    1. Dışişleri Bakanlığı: "Bir..
    2. Sırbistan Başbakan Yardımcısı:..
    3. Maltepeli minikler büyükanne ve..
    4. Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama..
    5. Milletvekili Tüfenkci seçim..
    6. Binali Yıldırım, kulüp başkanlarıyla..
    7. Gercüş’te sirk ve sanat festivaline..
    8. Köyleri bombalanan Sehil Gab sakinleri..
    9. Büyük medyan okuma: ’Ben Tek, Siz..
    10. Bakan Çavuşoğlu: "Onların listelerini..
    11. Türkan Saylan ile Yaşar Kemal..
    12. Türkiye'den Idai kasırgasının..
    13. Caminin çatısı yandı
    14. Kuşadası Körfezi’nde can pazarı
    15. Siirt’te trafik kazası: 5 yaralı
    16. Kahramanmaraş’ta kaçak sigara..
    17. Komşusunu engelli oğluna cinsel..
    18. Side sahilinde şezlongları söküp..
    19. MHP’li Karapıçak: “Cumhur İttifakı..
    20. Uysal, “Rafet Bey’in her söylediği..
    21. MHP’li Başkan, Cumhurbaşkanı’nın..
    22. Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 5 kişi..
    23. Endonezya’daki sel felaketinde ölü..
    24. Türk Alman Üniversitesi öğretim üyesi..
    25. Beşiktaş'tan yeni teknik direktör..
    26. Rejim güçleri köyü bombaladı! Onlarca..
    27. Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi
    28. Senkronize Kayak Milli Takımı, Erzurum..
    29. Reytingler nasıl ölçülüyor? İşte..
    30. Binali Yıldırım, İstanbul kulüplerinin..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok