İnönü’de çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmaları İnönü Belediyesinin ilçede çevre düzenleme ve temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İnönü Belediyesinin ilçede çevre düzenleme ve temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İnönü Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, Sultan Alaaddin, Alçengel, Mescid, İsmetpaşa ve Yenice Mahalle Cami avlularında temizlik, Anıt Park, Uçar Park ve Ali İhsan İlkbahar Bulvarı’nda çim biçimi ile birlikte ilçe merkezinde kaldırım ve caddelerde temizlik ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi. İlçede her noktada çalışmalarını sürdüren İnönü Belediyesi ekipleri, vatandaşın istek ve taleplerini de ön planda tutuyor.

Öte yandan çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.