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İnönü’de çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmaları

İnönü Belediyesinin ilçede çevre düzenleme ve temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:00
İnönü’de çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmaları

İnönü Belediyesinin ilçede çevre düzenleme ve temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.


İnönü Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, Sultan Alaaddin, Alçengel, Mescid, İsmetpaşa ve Yenice Mahalle Cami avlularında temizlik, Anıt Park, Uçar Park ve Ali İhsan İlkbahar Bulvarı’nda çim biçimi ile birlikte ilçe merkezinde kaldırım ve caddelerde temizlik ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi. İlçede her noktada çalışmalarını sürdüren İnönü Belediyesi ekipleri, vatandaşın istek ve taleplerini de ön planda tutuyor.


Öte yandan çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:00
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