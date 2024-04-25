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Gündem İnönü ve Ecevit hatırlatması Muhaliflere 1 Mayıs ve Taksim Meydanı Ayarı
Gündem

İnönü ve Ecevit hatırlatması Muhaliflere 1 Mayıs ve Taksim Meydanı Ayarı

Yeniakit Publisher
2024-04-25 14:40:00 - 2024-04-25 14:41:30

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Akit yazarı Sinan Burhan, katıldığı programda “1 Mayıs İşçi Bayramında İsmet İnönü ve Bülent Ecevit döneminde neden açılmadı? diye sordu.

Gazeteci Sinan Burhan 1 Mayıs’ta Taksim Meydanının açılıp açılmaması konusundaki tartışmalara noktayı koydu.

Katıldığı programda Barış Yarkadaş’ın Taksim Meydanına ilişkin sözleri üzerine Burhan “15- 16 sene DYP ve SHP hükümetleri döneminde ve DSP'nin olduğu dönemde 5 sene Taksim Meydanı’nda kutlama olmadı. Ecevit niye açmadı? Yeri geldiği zaman emek diyorsun, alın teri diyorsun, Ecevit diyorsun, Ecevit niye Taksim Meydanı’nı açmadı?  Ecevit, işçi dostu değil mi ? Rahmetli İnönü o da hükümetteydi SHP’nin olduğu dönemde, Taksim Meydanı niye açılmadı? Niye sen AK Parti’yi suçluyorsun? Ecevit açmamış, İnönü açmamış AK Parti 1 Mayıs’ı resmi tatil yapmış, Taksim Meydanı’nı açmış, buna rağmen siz niye Ecevit dönemlerini söylemiyorsunuz?”

Burhan sözlerine şöyle devam etti:

 “2010'dan önce sendikalar Taksim'de ortak kutlama yapmayı denediler ama bazı marjinal gruplar provoke etti, kürsüyü bastılar ve bir araya gelemeden oradan ayrıldılar. 2009'da ortak kutlanmaya çalışıldı kızıl Bayraklı gruplar kürsüyü bastı TÜRKİŞ başkanı konuşturulmadı.”

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