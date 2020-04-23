İnönü Vakfından 23 Nisan'ın 100. yılına özel sanal sergi

ANKARA (AA) - İnönü Vakfı, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 48 yılını geçirdiği Ankara'daki Pembe Köşk'ü ve İstanbul'daki Heybeliada İsmet İnönü Evi'ni internet üzerinden ziyarete açtı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Pembe Köşk'ün her sene 23 Nisan ve 29 Ekim'i içine alan aylarda, yılda 2 kez ücretsiz ziyarete açıldığı hatırlatıldı.

TBMM'nin 100. yılının kutlandığı bu 23 Nisan'da, Kovid-19 salgını nedeniyle müzenin fiziksel olarak açılamayacağı bildirilen açıklamada, fiziki koşulların, bu özel yılı kutlamak için engel teşkil etmediği vurgulandı.

Bu kapsamda, İsmet İnönü'nün 48 yılını geçirdiği Pembe Köşk ve Heybeliada'daki müze evin internet üzerinden sanal ortamda ziyaret edilebileceği belirtilen açıklamada, sitede, İnönü Vakfı Arşivi'nden "Kurtuluş Savaşı'ndan TBMM'ye Giden Yol" başlıklı bir online fotoğraf sergisinin de bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.







