  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İnönü Üniversitesi’ne akademik personel alınacak

Malatya İnönü Üniversitesi’ne sınavla 6 akademik personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:42:58 -
İnönü Üniversitesi’ne akademik personel alınacak

Malatya İnönü Üniversitesi’ne sınavla 6 akademik personel alınacak.


İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Üniversitemizin birimlere, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır. İlanımız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Kamu Personeli Alım İlanları ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır. Başvuru son tarihi 28 Mayıs 2020’dir”ifadelerine yer verildi


Söz konusu adayların Üniversitenin web sitesinden ayrıntılı bilgi alabileceği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı