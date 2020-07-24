İnönü Üniversitesi taban puanları 2020 Malatya İnönü Üniversitesi başarı sıralamaları

ÖSYM, yayınladığı YKS tercih kılavuzuyla, üniversite bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarını açıkladı. Açıklanan kontenjanlar listesine göre, devlet üniversitelerinde okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı. Üniversite tercih listesinde birinci sırada İnönü Üniversitesi olacak olan öğrenciler İnönü Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları 4 ve 2 yıllık bölüm puanlarının araştırmaya devam ediyor. İşte İnönü Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları ve kontenjanlar listesi.

Malatya İnönü Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları