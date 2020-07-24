İnönü Üniversitesi taban puanları 2020 Malatya İnönü Üniversitesi başarı sıralamaları
İnönü Üniversitesi taban puanları 2020 Malatya İnönü Üniversitesi başarı sıralamaları 2020, ÖSYM tarafından açıklandı. 2020 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih ve yerleştirmeleri başlayacak. ÖSYM 2020 üniversite tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. YKS sonuçları sonrası adaylar elde ettikleri puanları ve başarı sırası ile tercihlerini yapacak. Peki İnönü Üniversitesi 2020 taban puanları ve başarı sıralaması nedir? İşte Malatya İnönü Üniversitesi 2020 en küçük ve en büyük taban puanları ve başarı sıralamaları.
ÖSYM, yayınladığı YKS tercih kılavuzuyla, üniversite bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarını açıkladı. Açıklanan kontenjanlar listesine göre, devlet üniversitelerinde okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı. Üniversite tercih listesinde birinci sırada İnönü Üniversitesi olacak olan öğrenciler İnönü Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları 4 ve 2 yıllık bölüm puanlarının araştırmaya devam ediyor. İşte İnönü Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları ve kontenjanlar listesi.
Malatya İnönü Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Malatya İnönü Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları