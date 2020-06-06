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İnönü Kümbet Yeniköy’e yangın söndürme tankeri teslim edildi

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, İnönü İlçesinde bulunan yeni oluşan mahallelere 7’inci çok maksatlı su tankerini Kümbet Yeniköy mahallesine teslim etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 16:54:04 -
İnönü Kümbet Yeniköy’e yangın söndürme tankeri teslim edildi

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, İnönü İlçesinde bulunan yeni oluşan mahallelere 7’inci çok maksatlı su tankerini Kümbet Yeniköy mahallesine teslim etti.


İnönü Belediye Başkanlığı ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği kapsamında 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde ormanlarımızı yangın afetine karşı korumak, yeşil doğayı muhafaza etmek adına Kümbet Yeniköy Mahallesi’ne Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2,5 ton kapasiteli çok amaçlı su tankeri teslim edildi. Aşağıkuzfındık, Dereyalak, Dutluca, Erenköy, Esnemez ve Yörükyayla Mahallelerinin ardından Kümbet Yeniköy Mahallesi ile birlikte İnönü ilçesinde toplamda 7 mahallede bulunan çok amaçlı su tankerleri yeşil doğa için kullanılacak. Kümbet Yeniköy Mahallesinde gerçekleştirilen teslim törenine İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiraz, Kümbet Yeniköy Mahalle Muhtarı İzzet Şahin ve ilçe mahalle muhtarları katıldı.


İnönü Belediye Başkan Yardımcısı düzenlenen törende yaptığı konuşmada ilçe sakinleri adına Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne ve Orman İşletme Müdürü Doğan Kiraz’a teşekkür etti. Katılımın yoğun olduğu tören hatıra fotoğrafı çekilmesi ile tamamlandı.

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