İnönü caddesi yeni görünümüne kavuştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi sürecinde İnönü Caddesi’nin araç trafiğine kapanmasıyla başlatılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanarak trafik akışına hazır hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığınca yeni tip korona virüs (COVID-19) sürecinde tedbirler ve önlemler çerçevesinde araç trafiğine kapatılan İnönü Caddesi için sürdürülen yoğun mesai sona erdi. Bu doğrultuda bölgeye alt yapı yenileme çalışmaları kapsamında, bin 500 metre kanal ve yağmur suyu hattı, 700 metre fiber hat, 3 bin 900 metre temiz su hattı, 300 adet doğalgaz kutusu, 2 bin 100 metre aydınlatma hattı, 110 adet aydınlatma direği ve 5 adet TEDAŞ panosu kazandırıldı. Üst yapıda da, bin 500 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde yol yenilenerek 4 bin 330 ton sıcak asfalt serimi yapıldı. Ayrıca 6 bin metrekare kaldırım inşası hizmete açılarak Gazi şehirlilerin kullanımı için hazır hale getirildi. Böylelikle bölgenin sorunları köklü olarak çözülmüş oldu.

Esnaf çalışmalarından memnun

İnönü Caddesi’nde berberlik yapan Mehmet Şahin, caddenin renginin ve görünümünün fark edilebilir derecede değiştiğini belirterek, “Çok güzel oldu. Eski yol ile yeni yol arasında büyük farklar var. Özellikle yayaların geçişinde büyük kolaylık sağlandı. Trafik akışında da zaman zaman yaşanan yoğunluk çalışmalarla azaldı” dedi.

35 yıldır esnaflık yapan Mehmet Özkan ise, İnönü Caddesi’nde gerçekleştirilen sıcak asfalt serimi bölgeye temiz bir görünüm sağladığına söyleyerek, “Çevremiz güzel oldu. Eski dönemde yağmur yağdığı zaman cadde kötü bir hal alıyordu. Şimdi ise bu sıkıntılar ortadan kalktı. Şimdi her taraf tertemiz oldu” şeklinde konuştu.

50 senedir esnaflık yapan Mehmet Çelik de yapılan yenileme çalışmalarından memnun olduğunu ifade ederek, “Ufak tefek eksikler mevcut onlarında kısa zamanda biteceği görülüyor. Yol genişletilip kaldırım taşları da yenilenince bölge güzel bir görünüm kazandı” diye konuştu.