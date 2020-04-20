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Aktüel

İnönü Belediyesi sinek ve haşere ile mücadele kapsamında larva ilaçlaması yaptı

Eskişehir İnönü Belediyesi ekipleri sinek ve haşere ile mücadele kapsamında larva ilaçlaması yaptı.

2020-04-20 16:57:17 -
İnönü Belediyesi sinek ve haşere ile mücadele kapsamında larva ilaçlaması yaptı

Eskişehir İnönü Belediyesi ekipleri sinek ve haşere ile mücadele kapsamında larva ilaçlaması yaptı.


İlçede her gün dezenfektan çalışma yapan İnönü Belediyesi ekipleri aynı bu çalışmaların yanı sıra havaları ısınması ile birlikte ilçenin birçok yerinde sinek ve böceklere karşı larva ilaçlaması yaptılar. Belediye ekipleri çalışmalar kapsamında ilçede bulunan Sarı su, Havuzlar ve Akarların olduğu noktalarda ilaçlama yaptılar.

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