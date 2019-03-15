İnoksan, 2. Global Gastroekonomi Zirvesi’ne sponsor oldu

Endüstriyel mutfak sektörünün globalleşen markası İnoksan, faaliyet gösterdiği sektörleri desteklemeyi sürdürüyor. TURYİD tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Global Gastroekonomi Zirvesi’ne sponsor olan İnoksan, programda hazırladığı standında ziyaretçilerle buluştu.

2. Global Gastroekonomi Zirvesi 12 Mart Salı günü Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen zirvede TURYİD Tedarikçi Üyesi İnoksan, en yakın iş ortaklarından dünyaca ünlü hijyen devi Diversey ile birlikte standında ziyaretçileri ağırladı. İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, “Dolu dolu ve önemli isimlerin yer aldığı bu programda emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnoksan olarak turizm sektörünün ve yatırımcılarının her daim destekçisiyiz” şeklinde konuştu.

Mutfak profesyonellerinin tercihi İnoksan, etkinlik boyunca sektörün yoğun ilgisi ile karşılaştı. Standında; pişirici, İnosmart Kombi Fırın, BYM Ailesi gibi cihazlara yer veren mutfak devi, iş ortağı Diversey ile birlikte vitrine çıktı. Dünyaca ünlü hijyen şirketi Diversey, endüstriyel mutfaklar için kullanılması gereken doğru kimyasalları etkinlik boyunca profesyonellerin beğenisine sundu.

Yerli ve yabancı konukların oturumlarıyla tamamlanan zirvede T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve TURYİD Başkanı Kaya Demirer’in açılış konuşmaları büyük beğeni topladı.