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İSLAM İnna lillâhi ve inna ileyhi râciûn... Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni Hakk'a yürüdü
İSLAM

İnna lillâhi ve inna ileyhi râciûn... Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni Hakk'a yürüdü

Yeniakit Publisher
2023-07-12 15:28:00 - 2023-07-12 15:29:43
İnna lillâhi ve inna ileyhi râciûn... Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni Hakk'a yürüdü

Gavsi Sani Sultan Seyyit Abdulbaki El-Hüseyni, tedavi gördüğü hastanede emaneti teslim etti, Rabbi'ne yürüdü.

Türk İslam aleminin acı kaybı... Adıyaman Menzil Şeyhi olarak tanınan din adamı Hakk'a yürüdü. Gavsi Sani Sultan Seyyit Abdulbaki El-Hüseyni, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Bugün ise acı haber geldi. Ömrünü Allah yoluna adayan Menzil Şeyhi, tedavi gördüğü hastanede bugün saat 14.10'da hayatını kaybetti.

Menzil Şeyhi Gavsı Sani Sultan Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni, 02.05.1949 yılında dünyaya geldi.

Peygamber soyundan gelen aile, Şah-ı Nakşibendi (k.s.)'ın Kasr-ı Arifan'da başlattığı irşadın ikincisini devam ettirmektedirler.

Bu yüzden Menzil'e Seyda Muhammed Raşit (k.s.) dönemine ikinci Buhara demiştir. Seyda Hazretleri (k.s.), Peygamber soyundan gelen Evlad-ı Resuldür. Dahası soy ağacı bakımdan Resul-i Ekrem'in (s.a.v.) 30’ncu göbekten torunudurlar. Bu yüzden ehl-i beyt neslinden olmanın şuuruyla hayatını tanzim eden büyük bir zattı.
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Gerek Gavs Abdülhakim Elhüseyni (k.s) gerek Seyda Muhamed Raşit ve gerekse Gavs-ı Sani Seyyid Abdulbaki Hz.leri, ömrünü İslam yoluna adamışlardır.

Rıza-ı Bari hayatlarının parçası olmuş ve bu uğurda diyar diyar gezmişler ve bu uzun yürüyüşten sonra, Menzil en son durakları olmuştur.

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