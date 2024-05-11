İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun! Hasan Doğan'ın babası Hakk'a uğurlandı

Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın Babası Osman Doğan tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.

Doğan’ın vefatı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, "Değerli büyüğümüz Osman Doğan amcamız, Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi altındaydı. Kendisini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Başta oğlu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan kardeşim olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadeleriyle duyurulmuştu.

Osman Doğan’ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii’ne getirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın cenaze namazını kıldırdığı Doğan'ı son yolculuğuna, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyüşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve pek çok siyasi isim katılım sağladı.

Cenaze namazının ardından Osman Doğan’ın naaşı ikindi namazı sonrası defnedilmek üzere Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Yukarı Çanlı köyüne götürüldü.

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