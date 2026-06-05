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Yerel İnme merkezi olmadığı için hastalar Maraş'a taşındı!
Yerel

İnme merkezi olmadığı için hastalar Maraş'a taşındı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İnme merkezi olmadığı için hastalar Maraş'a taşındı!

Sağlık sistemindeki yapısal eksiklikler ve bölgesel yetersizlikler, bölge halkının canını tehlikeye atmaya devam ediyor. Malatya’da beyin kanaması geçiren iki talihsiz vatandaş, koskoca kentte ileri düzey girişimsel tedavi uygulanabilecek aktif bir inme merkezi bulunmaması sebebiyle adeta kaderine terk edilerek Kahramanmaraş’a sevk edildi. Komşu şehre nakledilen hastalardan biri olumsuz hava şartlarına rağmen ambulans helikopterle sevk edilirken, diğeri ise ancak kara yoluyla hastaneye ulaştırılabildi.

Malatya’da beyin kanaması geçiren iki hasta, bölgede girişimsel tedavi uygulanabilen aktif bir inme merkezi bulunmaması nedeniyle Kahramanmaraş’a sevk edildi. Hastalardan biri ambulans helikopterle hastaneye ulaştırılırken, kara yoluyla getirilen diğer hasta ise başarılı tedavi sonrası taburcu aşamasına geldi.

Malatya’da yüksek tansiyona bağlı gelişen beyin kanaması sonrası ilk müdahaleleri yapılan iki hasta, ileri girişimsel tedavi ihtiyacı nedeniyle Kahramanmaraş’taki Özel Sular Akademi Hastanesi İnme Merkezi’ne yönlendirildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle bir hasta ambulans helikopterle sevk edilirken, 60 yaşındaki Ramazan Coşkun, hava muhalefeti nedeniyle kara yoluyla ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Kahramanmaraş’ta tedavi altına alınan hastalardan Coşkun, başarılı girişimsel müdahalenin ardından sağlığına kavuştuğu ve taburcu aşamasına geldi. Beyin kanaması nedeniyle helikopterle getirilen diğer hastanın ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

"Agresif tansiyon yüksekliği sonrası beyin kanaması gelişti"

Sular Akademi Hastanesi Girişimsel Nöroloji İnme Polikliniği’nden Doç. Dr. Uygar Utku, Ramazan Coşkun’un yüksek tansiyona bağlı ciddi bir tablo yaşadığını belirterek, "Hastamız Malatya’dan beyin kanaması nedeniyle tarafımıza yönlendirildi. Bölgede girişimsel tedavilerin uygulanabileceği aktif çalışan bir inme merkezi olmaması nedeniyle sevki gerçekleştirildi. Hastamızda agresif tansiyon yüksekliği meydana gelmiş, ardından beyin kanaması gelişmiş. Yapılan hızlı ve seri müdahaleler sonrası beyin kanaması tespit edildi. Çok şükür başarılı bir operasyonla hastamızı sağlığına kavuşturduk. İnşallah bugün taburcu edeceğiz" dedi.

"Bayramda hava şartları sevk sürecini etkiledi"

Bayram sürecinde benzer bir hastanın daha merkezlerine ulaştırıldığını belirten Dr. Utku, "Bir diğer hastamız da yine beyin kanaması nedeniyle tarafımıza sevk edildi. O hastamız ambulans helikopterle getirildi. Ancak Ramazan isimli hastamız hava muhalefeti nedeniyle kara yoluyla ulaşabildi. Diğer hastamızın yoğun bakım süreci devam ediyor" diye konuştu.

Beyin kanaması atlatan hasta Ramazan Coşkun ise, "Sabaha doğru Malatya’da hastaneye kaldırdılar beyin kanaması geçirdiğimi söylemişler. Hava şartları izin vermedi ve Kahramanmaraş’a ambulans getirdi. Buraya geldik ve hocamızın ekibi hazır olması sevindirdi. Bizi aldılar şu anda iyiyim. Başarılı geçmiş ameliyatımız. Bugün doktorumuzdan Allah razı olsun bayram günü gelmiş bizi tedavi etmiş. Ben başta doktor uygar hocam olmak üzere ekibine teşekkürler. Devletimize de çok teşekkür ederiz" dedi.

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