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Aktüel İnme hastası hava ambulansı sayesinde sağlığına kavuştu
Aktüel

İnme hastası hava ambulansı sayesinde sağlığına kavuştu

Aksaray'da yaşayan 66 yaşındaki emekli Ramazan Kara, evde sol tarafındaki hissizliğin artması sonucu yere yığıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:25:00 -
İnme hastası hava ambulansı sayesinde sağlığına kavuştu

Ailesinin ihbarıyla 112 Acil Servis ekiplerince hızla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kara'nın inme sonucu felç geçirdiği ve hayati tehlikesi bulunduğu için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Müdahalenin hızlı yapılmasının hayati önem taşıdığı için Aksaray'dan havalanan hava ambulansı, kısa sürede Kara’yı Konya'ya getirdi. Kara, Nöroloji Anabilim Dalı’nda Doktor Öğretim Üyesi Gökhan Özdemir ve ekibinin zamanla yarışarak, titiz ve yüksek kabiliyet gerektiren müdahalesiyle tedaviye olumlu cevap verdi. Felçli geldiği hastanede sağlığına kavuşan ve doktorlara teşekkür eden Kara “Allah, devletimize zeval vermesin" dedi.

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