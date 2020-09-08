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Yerel

İnlerine teker teker girildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından eşzamanlı olarak çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 09:36:00 -
İnlerine teker teker girildi

Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından eşzamanlı olarak çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yapan kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Esenler merkezli Arnavutköy, Güngören, Bağcılar, Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçelerinde eşzamanlı olarak çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyona havadan helikopter destek verirken adreslerde yapılan aramalarda narkotik köpekleri de kullanıldı. Adreslere düzenlenen baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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