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Gündem İnkâr ettiği vakfın arazisini satışa çıkardı
Gündem

İnkâr ettiği vakfın arazisini satışa çıkardı

4 milyar liralık taşınmaz satışını ifşa ettiğimiz CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir skandalı daha ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 09:26:00 -
İnkâr ettiği vakfın arazisini satışa çıkardı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Gezi Parkı’nın devredilmesi sürecinde inkar ettiği vakfa ait taşınmazları satmak için ihale açtığı ortaya çıktı. Gezi Parkı’nın Sultan Beyazıd Vakfiyesi’ne devredilmesi sonrası, ‘Bu isimde aktif bir vakıf’ yok diyerek algı yürüten İmamoğlu’nun, varlığını inkar ettiği vakfa ait parsellerin olduğu Mecidiyeköy’deki 17 bin 463 metrekarelik arazinin satışı için 28 Nisan’a ihale tarihi verdiği belirlendi.

Göreve geldiği günden bu yana icraatlarından çok skandallarıyla gündemden düşmeyen ve hiçbir şey yapmamasına rağmen her şeyi yapıyormuş gibi görünen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu görülmemiş bir siyasi kurnazlık örneği sergiliyor. Taksim’deki Gezi Parkı’nın, Sultan Beyazıt Vakfiyesi’ne devredilmesi sonrası, “Bu isimde aktif bir vakıf” yok diyerek çarşaf çarşaf açıklamalar yapan İmamoğlu, inkar ettiği vakfın taşınmazlarını satarak gelir elde etmeye çalışıyor. 12 Nisan tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan verilere göre, İmamoğlu, içerisinde Sultan Beyazıt Vakfiyesi’ne ait olan taşınmazları satmak için 28 Nisan’da ihaleye çıkıyor.

Satışı planlanan arazi Mecidiyeköy’de bulunuyor ve toplamda 17 bin 463 metrekarelik alanı kapsıyor. İmamoğlu’nun talimatıyla hazırlanan teknik şartnamede, “1947 ada, 60. ve 61. parsellerde Sultan Beyazıt Vakfiyesi var” ifadeleri yer alıyor. İmamoğlu’nun haberi olmadığını iddia ettiği vakfiye, bizzat kendi bürokratları tarafından şartnameye şerh olarak düşülüyor.

Sultan Beyazıt Vakfına ait olan 60 numaralı parselin toplam yüzölçümü 5 bin 320 metrekare. 61. parsel ise 927 metrekare.

Trajikomik bir vaka

Hatırlanacağı üzere İmamoğlu, katıldığı bir canlı yayın programında, “Taksim Gezi Parkı’nın devredildiği Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı diye aktif bir vakıf şu anda bulunmuyor” ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu’nun inkar ettiği vakfın üzerinde, İBB kasasını doldurmaya çalışması ise siyasi tarihimize trajikomik bir vaka olarak geçti.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Aaaaa

Şimdi hükümetten bir yetkili imamoğlünun yaptığı gibi bu ihaleye girenlerden hesap soracağız desin
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