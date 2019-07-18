‘ininal Kart’ Şok Marketler’de ininal Kart, sahip olduğu 15 binden fazla satış noktasına Şok Marketler'i de ekledi.

Yeni nesil ödeme platformu ininal ile Şok Marketler iş birliğine imza attı. ininal CEO’su Ömer Suner, “ininal Kart’ları tüketiciler ile buluşturduğumuz 15 binden fazla satış noktası arasına Şok Marketler’i de ekledik. Bu noktalarda kullanıcılarımız aynı zamanda kartlarına bakiye de yükleyebilecek. Perakende ağımızı güçlendirerek ininal Kart’ı tüketicilerimiz için daha ulaşılabilir kılmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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