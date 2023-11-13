İnhisarlı kadınlar hayallerini gerçekleştirdi

Bilecik'in İnhisar ilçesinde 7 kadının girişimiyle kurulan kooperatifte üretilen sabun, sirke, nar pekmezi, nar reçeli, turşu, tarhana, salça gibi yöresel ürünlerin yanı sıra çok sayıda hediyelik eşya ülkenin dört bir yanına satılıyor.

Sakarya nehrinin beslediği bereketli topraklarıyla ve nar üretimiyle bilinen İnhisar ilçesinde 7 ev kadını, bir süre önce Narinhisar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu.

Dernek Başkanı Nihal Arslan, AA muhabirine, ilçedeki kadınlar olarak böyle bir organizasyonun hayalini kurduklarını söyledi.

Birlikte oturdukları bir an bu kararı verdiklerini kaydeden Arslan, "7 kadın kahraman arkadaş bir yola çıkmak istedik. Birlikte otururken karar verdik. Ne yapabiliriz ilçemiz için diye düşündük. Hadi dedik bir kooperatif kuralım. Zaten bunun hayaliyle yaşıyorduk. Anlaştık, 7 arkadaş kooperatif kurmaya karar verdik. Daha sonra ismi ne olsun dedik. Biliyorsunuz, ilçemizin simgesi nar. Narla ilgili bir şey olsun istedik. Nar ile İnhisar'ı birleştirdik ve Narinhisar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi oldu." diye konuştu.

İlk başlarda çok az ürünleri olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

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"Şu anda ürünlerimize sürekli ürün ekliyoruz. Bizim amacımız narı ve ilçemizi tanıtmak. Narla ilgili kolonyamız var, sabunumuz var, sirkemiz var, nar ekşimiz var, nar pekmezimiz var, nar reçelimiz var. Narın sunumluklarını, hediyelik eşyalarını üretmeye başladık. Nardan anahtarlık bile yapıyoruz. Ayrıca turşularımız var, tarhanamız var. İnhisar sebzecilikle geçinen bir yer. Onu da değerlendirip salça yapıyoruz. Meşhur kaynatma salçamız var. Bayanlarımız gündüz bahçede kendi işlerini yapıyorlar. Akşam birlikte üretim hanemizde toplanıyoruz, üretim yapıyoruz. Tabii ki kooperatifçilik demek kazanmak demek. Bayanlar için de aile bütçesi için bir katkı demek. Buradan kazancımızın bir kısmını tekrar ürün alımında kullandıktan sonra diğer kısım kooperatif ortakları arasında pay ediliyor. Burası bizim satış merkezimiz. Bunun yanında üretim hanemiz ve tesisimiz olacak inşallah çok kısa bir zaman içerisinde."

Sosyal medya üzerinden de satış yaptıklarını belirten Arslan, "Kargo ile Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz. İlçe halkımız bizi destekliyor, çok mutlu oldular. Kendileri de destek veriyorlar. Mesela ayvayı biz hiç dışarıdan almıyoruz. Üretici diyor ki buyurun gelin biz de size verelim. Domates hibe veriyorlar. Ayva veriyorlar, nar veriyorlar. Biz birazını kendimiz bütçeyle temin ederek, onları da katıp yapıyoruz. Salça yaparken kimisi odununu veriyor kimisi yardıma geliyor. Çok şükür halkımız kooperatife sahip çıktı. Boş zamanlarımızda da biz taş tozundan döküm yapıyoruz. Boyasını cilasını yapıp narla ilgili birçok şeyi yapıyoruz. Kahve sunumluğu, kürdanlık gibi birçok şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde kurs açtıklarını aktararak, "12 bayanımız burada her gün kurs alıyorlar ve birlikte üretim yapıyoruz. Sepetçilik kursumuzda sepet örüyorduk. Her çeşit şeyi yapıyorduk. Sepetçilik kursumuz bitti. Şu anda amigurumi (sık iğne tekniğiyle oyuncak bebek örme) kursumuz var. Bayanlarımız burada çok güzel şeyler üretmeye başladılar. Bunları da satarak aile bütçemize katkıda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Kooperatif üyesi Burcu Durmaz da amigurumi bebek ve anahtarlık yaptıklarını anlatarak, "Kursiyer olarak hafta içi her gün buraya geliyoruz. Sepet, anahtarlık ve oyuncak yapıyoruz. Hem burada bir kursiyerim hem de yaptığım ürünleri satarak ev ekonomime katkı sağlıyorum." dedi.

Hürrem Güler ise jalapeno biber topladığını dile getirerek, "Bir kısmını toplayıp İstanbul'a gönderiyoruz. Diğer kısmını da turşu yapıp kooperatifimizde satışa sunuyoruz." açıklamasında bulundu.