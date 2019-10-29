İngiltere'ye kritik uyarı: Bu son olabilir

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit'i erteleme kararının resmi olarak onaylandığını belirterek, "Bu son erteleme olabilir. Lütfen bu zamanı iyi değerlendirin." uyarısında bulundu.

Tusk, Twitter hesabından, 27 AB ülkesinin Brexit'i 31 Ocak 2020'ye kadar erteleme kararının resmileştiğini duyurdu.

Tusk, İngilizlere yönelik, "Bu son erteleme olabilir. Lütfen bu zamanı iyi değerlendirin." ifadesini kullandı.

AB Konseyi Başkanlığı görevinin sona ermek üzere olduğunu anımsatan Tusk, "(İngiliz halkıyla) Sizinle artık vedalaşmak istiyorum. Şans diliyorum." açıklamasında bulundu.

İngiltere daha önce çıkabilir

Diğer taraftan AB Konseyi tarafından ertelemeye ilişkin yayımlanan sonuç bildirgesinde, Brexit'in 31 Ocak 2020'ye kadar ertelendiği ve İngiltere'nin bu tarihten önce ayrılık anlaşmasını onaylaması durumunda 1 Aralık ya da 1 Ocak'ta birlikten ayrılabileceği belirtildi.

Bildirgede, bu zaman zarfında İngiltere'nin AB hukuku ve anlaşmaları uyarınca "tüm haklara ve sorumluluklara" sahip AB üyesi olmaya devam edeceğine dikkati çekildi.

Brexit

AB, İngiltere'nin talebi üzerine, dün, Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelenmesine yeşil ışık yakmış, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dün akşam AB Konseyi Başkanı Tusk'a bir mektup göndererek, Brexit'in ertelenmesini İngiltere hükümeti adına kabul ettiğini bildirmişti.

Temmuzda Theresa May'den başbakanlık görevini devralan Johnson'ın daha önce verdiği iki erken seçim önergesi de Avam Kamarasında yeterli desteği bulamamıştı.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda üç kez reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, 31 Ekim'e ertelenmişti.

Johnson, önceki hafta AB ile yeni bir Brexit anlaşmasına varmış, anlaşma parlamentodaki ilk oylamasında onay da almıştı. Ancak tüm onay sürecinin 3 günde tamamlanmasını öngören hükümet önergesinin reddedilmesi üzerine Johnson, anlaşmanın yasama sürecini askıya almıştı.

İngiltere, 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.