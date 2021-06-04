  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İngiltere'ye EURO 2020 öncesi soğuk duş
Polisten kaçan sürücü polis aracına çarparak durdu: 3 yaralı
Ankara'daki yangın 7 saatin ardından kontrol altına alındı
İzmir'de trafik kazası
Spor İngiltere'ye EURO 2020 öncesi soğuk duş
Spor

İngiltere'ye EURO 2020 öncesi soğuk duş

İngiltere'nin Avusturya ile oynadığı hazırlık maçında uyluk kemiğinden sakatlanan Trent Alexander-Arnold, EURO 2020'de forma şansı bulamayacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 01:36:00 -
İngiltere'ye EURO 2020 öncesi soğuk duş

İngiltere'ye EURO 2020'nin başlamasına günler kala yıldız futbolcu Trent Alexander Arnold'dan kötü haber geldi.

İngilizlerin geçtiğimiz gün Avusturya ile oynadıkları ve 1-0 kazandıkları maçta sakatlanan 22 yaşındaki futbolcunun 4 ila 6 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Uyluk sakatlığı geçiren Arnold, böylece EURO 2020'de forma giyemeyecek.

Çekya, Hırvatistan ve İskoçya ile aynı grupta yer alan İngiltere, turnuvadaki ilk maçını 13 Haziran'da Hırvatistan ile oynayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay