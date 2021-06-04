İngiltere'ye EURO 2020 öncesi soğuk duş
İngiltere'nin Avusturya ile oynadığı hazırlık maçında uyluk kemiğinden sakatlanan Trent Alexander-Arnold, EURO 2020'de forma şansı bulamayacak.
İngiltere'ye EURO 2020'nin başlamasına günler kala yıldız futbolcu Trent Alexander Arnold'dan kötü haber geldi.
İngilizlerin geçtiğimiz gün Avusturya ile oynadıkları ve 1-0 kazandıkları maçta sakatlanan 22 yaşındaki futbolcunun 4 ila 6 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Uyluk sakatlığı geçiren Arnold, böylece EURO 2020'de forma giyemeyecek.
Çekya, Hırvatistan ve İskoçya ile aynı grupta yer alan İngiltere, turnuvadaki ilk maçını 13 Haziran'da Hırvatistan ile oynayacak.