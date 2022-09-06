İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu! Türkiye planı tam skandal

Temmuz ayında kabinesindeki bakanların üst üste istifa etmesiyle istifa etmeye zorlanan ve görevini bırakan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yerine gelecek isim belli oldu… Muhafazakar Parti’nin oylamasında Johnson kabinesinin dışişleri bakanı Liz Truss, İngiltere'nin yeni Başbakanı olarak seçildi. Verdiği pozlar ve savunduğu politikalarla “Demir Leydi” lakaplı eski Başbakan Margaret Thatcher’a benzetilen Truss, bugün görevi devralacak.

Milletvekillerine Türkiye planını anlatmıştı

Dışişleri Bakanı sıfatıyla Haziran ayında Ankara’ya gelen Liz Truss, o dönemki mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü. Johnson’ın istifa kararı sonrasında Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık yarışında öne çıkan isimlerden biri olan Truss’ın milletvekilleriyle yaptığı özel görüşmelerde sığınmacıları Türkiye’ye gönderme planını gündeme getirdiği 16 Temmuz’da ortaya çıkmıştı.

'Göçmenleri Türkiye'ye göndereceğim'

O dönem İngiliz medyasına konuşan Muhafazakar milletvekili Christopher Chope, Truss’ın başbakan olması halinde sığınmacıları Ruanda dışında farklı ülkelere de gönderme planına sıcak baktığını aktardı. Truss’a yakın bir kaynak da Truss’ın bu konuda Türkiye’yle müzakereye sıcak baktığını belirtti. The Times gazetesi, İspanya seçeneğinden vazgeçildiğini ancak Türkiye’nin göçmenlerin gönderileceği olası ülkeler arasında yer aldığını yazmıştı. Haberlerde halihazırda Türkiye’nin dünyada en fazla sığınmacıya ve mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğuna da dikkat çekilmişti.

Türkiye'den anında tepki gelmişti

Truss’ın Türkiye ile ilgili gizli planları sonrasında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç açıklamalarda bulunmuştu. Bilgiç, “Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak” demişti. Truss’ın mültecileri Türkiye’ye gönderme planını gündemine aldığı dönemlerde Türkiye’nin önde gelen siyasetçileri büyük tepki göstermişti.