İngiltere’nin yeni Başbakanı belli oluyor İngiltere’de iktidardaki Muhafazakâr Parti üyeleri yeni liderlerini ve Başbakanı belirlemek için Cumartesi günü oy kullanmaya başlayacak.

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakâr Parti üyeleri yeni liderlerini ve Başbakanı belirlemek için Cumartesi günü oy kullanmaya başlayacak.

İngiltere Muhafazakâr Parti üyeleri, yeni liderlerini ve Başbakanı belirlemek için Cumartesi oy vermeye başlayacak. Muhafazakâr Parti’nin meclis grubunda dün gerçekleştirilen beşinci tur oylamasında eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 160 oy, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 77 oy alarak Başbakanlık için finale kaldı. Parti üyeleri, Cumartesi gününden itibaren oy kullanarak, yeni parti liderini ve Başbakanı seçmiş olacak.

Oyların posta yoluyla kullanılacağı seçimin sonucu en erken 22 Temmuz’da açıklanacak. Seçimi her turda oyunu artıran Johnson’ın kazanması bekleniyor.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması, Muhafazakâr Parti’deki liderlik yarışının ana maddesi. AB karşıtlığıyla tanınan Johnson, hiçbir anlaşmaya varılmasa dahi İngiltere’nin 31 Ekim’de AB’den ayrılması gerektiğini ifade ediyor.

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