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Dünya İngiltere’nin ‘mutasyon’ açıklaması sonrası Hollanda’dan beklenmedik karar
Dünya

İngiltere’nin ‘mutasyon’ açıklaması sonrası Hollanda’dan beklenmedik karar

İngiltere’de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesi sonrası Hollanda flaş karar aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 13:48:00 -
İngiltere’nin ‘mutasyon’ açıklaması sonrası Hollanda’dan beklenmedik karar

Hollanda, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından bu ülkeye uçuşları 1 Ocak 2021'e kadar durdurdu.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 06.00 itibarıyla İngiltere'yle uçuşların yasaklandığı belirtildi.

Hollanda Devlet Sağlık ve Çevre Enstitüsünün (RIVM) tavsiyesi üzerine alınan kararın, 1 Ocak'a kadar yürürlükte kalacağı bildirildi.

Açıklamada, "Önümüzdeki birkaç gün içinde diğer AB ülkeleri ile Hollanda, virüsün yeni türünün İngiltere'den getirilmesi riskini azaltmak için alınacak önlemlerin kapsamını görüşecek." ifadesi kullanıldı.

İngiltere'nin güneydoğusunda bulunan "Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü" ile benzer özellikler gösteren bir vakanın, aralıkta ülkede görüldüğü belirtildi.

"Kesinlikle gerekli olmadıkça seyahat etmeyin" uyarısı

Açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği, kara ve deniz yoluyla yapılan seyahatlerle ilgili ek kısıtlamaların düşünüldüğü kaydedildi.

Hollanda hükümeti, yurt dışına seyahat etmenin Kovid-19'un yayılmasına neden olacağını bir kez daha vurgulayarak "Kesinlikle gerekli olmadıkça seyahat etmeyin" uyarısında bulundu.

Yasak, dün, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanının ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu açıklamasının ardından geldi.

Kaynak: AA

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