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Aktüel İngiltere'nin kuzeyinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeni kısıtlamalar uygulanacak
Aktüel

İngiltere'nin kuzeyinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeni kısıtlamalar uygulanacak

Yeniakit Publisher
2020-09-17 15:56:15 -
İngiltere'nin kuzeyinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeni kısıtlamalar uygulanacak

LONDRA (AA) - İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son haftalarda ciddi artış yaşandığına dikkati çekerek, buralarda yeni kısıtlamaların uygulanacağını duyurdu.

İngiliz Parlamentosunda konuşan Hancock, Kovid-19'la mücadelenin hala yoğun şekilde devam ettiğini ve yerel kısıtlamaların salgının yayılmasını önlemede "hayati öneme" sahip olduğunu söyledi.

Ülkenin kuzeyinde vaka sayılarındaki artışın ciddi seviyelere ulaştığını aktaran Hancock, yarından itibaren Northumberland, Kuzey ve Güney Tyneside, Newcastle-upon-Tyne, Gateshead, Sunderland ve Durham'da yeni kısıtlamaların uygulanmaya başlayacağını belirtti.

Hancock, kısıtlamalar kapsamında bu bölgelerde yaşayanların hane halkı dışındakilerle sosyalleşmesinin yasaklanacağı, yeme ve içme sektörünün masada müşteri kabul edemeyeceği ve eğlence sektörü mekanlarının saat 22.00'den sonra kapalı olacağı bilgisini paylaştı.

- Ulusal Sağlık Sistemine 2,7 milyar sterlin destek sağlandı

Ülkede kış aylarında yaşanabilecek sorunları gidermek için önlem aldıklarını kaydeden Hancock, bu doğrultuda Ulusal Sağlık Sistemine (NHS) 2,7 milyar sterlin destek sağladıklarını aktardı.

Hancock, test sıkıntısı yaşandığı iddialarına ilişkin de "Elbette test konusunda bir zorluk var. Ancak test kapasitesi rekor seviyelerde. Sorun, talebin daha hızlı artması." yorumunu yaptı.

Avrupa'da Kovid-19'dan en fazla ölümün görüldüğü İngiltere'de vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti. Ülkede 27 Haziran-8 Ağustos tarihlerinde 1000’in altında görülen günlük ortalama yeni vaka sayısı son 1 haftada günlük ortalama 3 bin oldu.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.



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