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İngiltere'nin ilk Müslüman kadın hakemi Jawahir Roble, gözünü Premier Lig'e dikti

Yeniakit Publisher
2020-08-14 13:33:55 -
İngiltere'nin ilk Müslüman kadın hakemi Jawahir Roble, gözünü Premier Lig'e dikti

LONDRA (AA) - İngiltere Premier Lig'de ilk Müslüman kadın hakem olmayı hedefleyen Somalili Jawahir Roble, futbol dünyasında rol almaya son derece “kararlı” olduğunu söyledi.

İngiliz ITV'ye açıklamalarda bulunan Jawahir Roble, 10 yaşındayken Somali'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle İngiltere'ye geldiğini ve futbol hakemi olmak için çok çalıştığını anlattı.

"Futbol her zaman yapmak istediğim bir şeydi." diyen Roble, dünyada genç Müslüman kızlar için yeterli rol model olmadığına dikkati çekerek, futbolun kendisi için bir tutku olduğunu ifade etti.

Roble, arkadaşları tarafından JJ olarak da anıldığını, ülkenin en büyük stadyumuna da ev sahipliği yapan Wembley'de yaşamasının futbola olan ilgisini arttırdığını kaydetti.

Futbol oynamanın İngilizceyi daha hızlı öğrenmesine yardımcı olduğunu söyleyen Roble, "Dünyanın neresine giderseniz gidin, dilini bilmediğiniz insanlarla futbol üzerinden kolayca iletişim kurabilirsiniz." dedi.

Roble, İngiltere Premier Lig'de ilk Müslüman kadın hakem olmayı hedeflediğini ve futbol dünyasında rol almakta kararlı olduğunu aktardı.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA'dan takdir aldığını aktaran Roble, ailesinin kendisiyle gurur duyduğunu belirtti.





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