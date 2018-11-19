İngiltere'nin geleceği için önemli 7 gün

Geçen hafta Brüksel’de yapılan toplantısı sonrası hükümet krizi ile karşı karşıya gelen İngiltere Başbakanı Theresa May Sky News’a konuştu. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinde (Brexit) kritik bir haftaya girildiğini belirten İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile varılan taslak anlaşmayı savunmayı sürdüreceğini belirtti.

Brexit ile birlikte istifa eden bakan sayısının 6 olması ile görevinin hetkiye düşüp düşmediğini konusuna ise “Gelecek 7 gün İngiltere'nin geleceği için kritik olacak. Olası bir güven oylamasıyla görevden alınmam Brexit sürecini kolaylaştırmayacak” dedi.

May ayrıca 25 Kasım'da yapılacak AB liderler zirvesinde İngiltere'nin AB ile gelecekteki ilişkisine dair daha fazla detay üzerinde anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

Taslak anlaşmada, serbest dolaşımın sona ermesi ve AB ile İngiltere arasında "tek gümrük bölgesinin" kurulması, İngiltere'nin 29 Mart 2019'da AB'den ayrılmasının ardından 21 aylık bir geçiş sürecine geçilmesi öngörülüyor.