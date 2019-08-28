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İngiltere'nin 134 yıllık köklü kulübü ligden ihraç edildi

İngiltere'nin 1885 yılında kurulan Bury kulübü, yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle İngiltere Futbol Ligi (EFL) yönetimi tarafından 3. Lig'den ihraç edildi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:39
İngiltere'nin 134 yıllık köklü kulübü ligden ihraç edildi

İngiltere Futbol Ligi (EFL) yönetimi, finansal sıkıntılar yaşayan ülkenin en köklü kulüplerinden Bury'yi ligden ihraç etme kararı aldı.

EFL'den yapılan açıklamada, Bury'nin, kendisine verilen süre içinde maddi yönden yeterli kaynağı sağlayamaması ve borçlarını ödeyememesi gerekçesiyle İngiltere Futbol Ligi'nden (3. Lig) ihraç edildiği belirtildi.

"Lig tarihinin en karanlık günlerinden biri"

1885 yılında kurulan Bury Kulübünün ihraç edilmesinin ardından bu sezon ligdeki takım sayısı 23'e düştü.

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Bury Kulübü Başkanı Steve Dale, "Bu, lig tarihinin en karanlık günlerinden biri. Bu durumun Bury futbolcuları, teknik heyet, taraftarlar ve camiada hayal kırıklığı ve yıkıma neden olmasını anlayabiliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dale, kulübün C&N Sporting Risk adlı şirkete satılması konunda görüşmelere başlamasına rağmen uzlaşma sağlayamamıştı.

Tarihinde İngiltere Federasyon Kupası'nı iki kez müzesine götüren 134 yıllık İngiliz kulübü, 4 bin 852 maçla İngiltere liglerinde en çok karşılaşmaya çıkan 6. kulüp konumunda bulunuyor.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:39
  1. İngiltere Futbol Ligi (EFL)
  2. Bury
  3. Bury Kulübü Başkanı Steve Dale
  4. İngiltere Futbol Ligi
  5. Bury Kulübü
  6. C&N Sporting Risk
  7. İngiltere Federasyon Kupası

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