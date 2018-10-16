İngiltere'den Türkiye'ye destek mesajı

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ülkesini kaygılandırmaya devam ettiğini belirtti.

"Bizzat Sayın Çavuşoğlu'na da yineledim"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Londra'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yapan Hunt, "Cemal Kaşıkçı olayı derin bir kaygı kaynağı olmayı sürdürüyor. Bugün bizzat Sayın Çavuşoğlu'na da yinelediğim gibi İngiltere Türkiye'nin olayla ilgili soruşturmasını bütünüyle destekliyor" ifadesine yer verdi.

"Suudi Arabistan'ın cevap verebileceği sorular var"

"Suudi Arabistan'ı soruşturmayla tam bir işbirliğine çağırıyoruz" ifadesini kullanan Hunt, "Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak sadece Suudi Arabistan'ın cevap verebileceği sorular bulunuyor" değerlendirmesini yaptı.

Suudi Arabistan Kralı Salman ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün üzerinde anlaştığı ortak çalışma grubunu memnuniyetle karşıladıklarını belirten Hunt, Suudi Arabistan'ın olayla ilgili başlattığı iç soruşturmayı ve delillerin gerektirmesi halinde halinde sorumlulardan hesap sorma kararını da olumlu bulduklarını kaydetti.