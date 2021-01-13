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Dünya İngiltere'den Türkiye ve Yunanistan açıklaması
Dünya

İngiltere'den Türkiye ve Yunanistan açıklaması

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, gelişmelerden memnun olduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 03:25:00 - 2021-01-13 03:25:54
İngiltere'den Türkiye ve Yunanistan açıklaması

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunanistan'ı "İngiltere'nin yakın dostları ve NATO'daki güçlü müttefikleri" şeklinde niteledi.

Her iki ülkenin de Ege'de yaşanan gerginliklere bir çözüm bulmak için müzakerelere yeniden başlama kararını olumlu bulduklarını kaydeden Morton, "Bu, Doğu Akdeniz'de istikrar ve refahın tesis edilmesine yardımcı olacaktır." dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacağı bildirilmişti.

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