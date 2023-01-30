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Dünya İngiltere'den tarihi hata! 'Çin nükleer sırlara erişti'
Dünya

İngiltere'den tarihi hata! 'Çin nükleer sırlara erişti'

İngiliz DailyMail gazetesi, İngiltere'nin askeri tesislerinde hizmet veren ve kısmen Çin devletine ait olan telekom şirketinin, gizli askeri bilgilere eriştiğini iddia etti. DailyMail, bu şirketin Eylül 207-Kasım 2020 tarihleri arasında Hong Kong merkezli ve Çin devletine ait PCCW şirketi tarafından yönetildiğini ve Çin devletinin en büyük ikinci hissedarı olan China Unicom tarafından finanse edildiğini yazdı. İngiltere Savunma Bakanlığı ise bu durumun eski bir sözleşme konusu olduğunu ve güncel olarak hiçbir ilişkisi bulunmadığını açıkladı. Bakanlık, bilgi güvenliğinin ciddi olarak ele alındığını vurguladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 00:21:00 -
İngiltere'den tarihi hata! 'Çin nükleer sırlara erişti'

İngiliz DailyMail gazetesi, kısmen Çin devletine ait bir firmanın, İngiltere'nin askeri tesislerine kablosuz internet sağlayarak bu ülkenin nükleer silahlarıyla ilgili gizli bilgilere eriştiğini yazdı.

İngiltere ordusuna yaklaşık 20 yıldır hizmet veren telekomünikasyon şirketi Media Force, halihazırda 46 İngiliz askeri üssüne kablosuz internet sağlıyor. Bu tesislerin arasında İngiliz ordusunun Northwood'daki Genel Merkezi de bulunuyor.

DailyMail gazetesi, söz konusu firmanın, Eylül 207-Kasım 2020 tarihleri arasında Hong Kong merkezli ve kısmen Çin devletine PCCW şirketi tarafından yönetildiğini yazdı. PCCW'nin en büyük ikinci hissedarının, yüzde 18 hisseyle China Unicom isimli Çin devletine ait bir telekom operatörü olduğu bilgisi verildi.

Haberde, Çinli şirketlerin, kanunen devletin istihbarat çalışmalarını desteklemekle yükümlü olduğuna vurgu yapıldı. Eski bir güvenlik personeli, Savunma Bakanlığı'nın böyle bir duruma izin vermesinin "şok edici" olduğunu; bunun istihbari açıdan "altın madeni" olduğunu ifade etti.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise, bu durumun eski bir sözleşmenin konusu olduğu ve söz konusu şirketin Media Force ile ilişkisinin bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Bilgi güvenliğini son derece ciddiye alıyoruz." denildi.

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