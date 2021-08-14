  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Büyük yıkım: Yerleşim yeri yerle bir oldu
Kuveyt Dışişleri Bakanı'ndan Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye
Kabil yönetimi lideri Eşref Gani’den Afganistan açıklaması: Savaşa devam!
Erling Haaland 2 golle sezona başladı
Korona Virüs İngiltere'den şoke eden 'korona' raporu! Ölenlerin yüzde 64'ü aşılı ve aşısızların 2 katı!
Korona Virüs

İngiltere'den şoke eden 'korona' raporu! Ölenlerin yüzde 64'ü aşılı ve aşısızların 2 katı!

İngiltere Halk Sağlığı tarafından yayımlanan çarpıcı bir rapor, koronavirüs nedeniyle gerçekleşen aşılı ve aşısız ölümleri gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 23:43:00 - 2021-08-14 23:57:32
İngiltere'den şoke eden 'korona' raporu! Ölenlerin yüzde 64'ü aşılı ve aşısızların 2 katı!

 yeniakit.com.tr 

Türkiye'de aşı tartışmalarıyla beraber koronavirüse yakalananların aşısızlar olduğu iddia edilirken İngiltere Halk Sağlığı tarafından yayımlanan çarpıcı bir rapor(*) sosyal medyada gündem oldu.

10 varyantın incelendiği ve "Technical_Briefing_20" adı verilen raporda, acil bakıma alınan hastalarla ilgili veriler paylaşıldı. Koronavirüsün Delta varyantının dominant olduğu gözlenen araştırmada, delta varyantına ağırlık verildiği ve bu varyant üzerinden ayrıntılı rapor sunulduğu belirtildi. 

Vaka sayısının 3'te birinden fazlası aşılı

1 Şubat ve 2 Ağustos arasının dikkate alındığı araştırmanın 18. sayfasında yer alan 5. tabloda, vaka sayılarının yüzde 40'a yakının aşılı olduğu görüldü. Toplam vaka sayısının 300 bin 10 kişi olduğu gözlemlenirken bu vakalardan 117 bin 115'i 1. doz ve 2. dozu yapılan vakalar olduğu tespit edildi.

Aşılı ölüm yüzde 64 ve aşısızların 2 katı

Aşılarla ilgili verilerin yayınlandığı raporda, koronavirüsten hayatını kaybeden aşılı İngiliz vatandaşının sayısı, aşısız vatandaşlarına göre daha fazla olduğunu gözler önüne serdi.

Rapora yansıyan verilere göre, koronavirüsün delta varyantına yakalanarak ölenlerin sayısı toplamda 742 olduğu belirtildi. Bu ölümlerden 402 kişinin 2 doz aşılı olduğu, 79 kişinin ise 1 doz aşılı olduğu saptandı. Aşısız ölümün ise 253 kişi olduğu görüldü. 

Aşısızlara göre neredeyse 2 katına yakın aşılı İngiliz vatandaşının öldüğü görülen raporda, toplam ölüm sayısı orana göre ölenlerin yüzde 64'ünün aşılı olduğu tespit edildi.

İşte İngiliz devletinin resmi sitesinde yer alan o tablo:

( *https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009243/Technical_Briefing_20.pdf )

Armağan Çağlayan'dan aşı olmayanlarla aşı olanları çatıştırma provokasyonu!
Armağan Çağlayan'dan aşı olmayanlarla aşı olanları çatıştırma provokasyonu!

Gündem

Armağan Çağlayan'dan aşı olmayanlarla aşı olanları çatıştırma provokasyonu!

Sosyal medya ayağa kalktı! 'Aşı olmayana ekmek yok' provokasyonu
Sosyal medya ayağa kalktı! 'Aşı olmayana ekmek yok' provokasyonu

Gündem

Sosyal medya ayağa kalktı! 'Aşı olmayana ekmek yok' provokasyonu

Hedef kaos!
Hedef kaos! "Aşı olmayana ekmek yok" provokasyonuna halktan sert tepki! "Bu kararı alan fırınlardan ekmek almayın"

Gündem

Hedef kaos! "Aşı olmayana ekmek yok" provokasyonuna halktan sert tepki! "Bu kararı alan fırınlardan ekmek almayın"

Bir skandal provokasyon daha: Yarından itibaren aşı olmayanları kabul etmeyeceğiz
Bir skandal provokasyon daha: Yarından itibaren aşı olmayanları kabul etmeyeceğiz

Gündem

Bir skandal provokasyon daha: Yarından itibaren aşı olmayanları kabul etmeyeceğiz

TFF duyurdu: Aşı olmayanlar stadyumlara giremeyecek
TFF duyurdu: Aşı olmayanlar stadyumlara giremeyecek

Spor

TFF duyurdu: Aşı olmayanlar stadyumlara giremeyecek

Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından Dilipak'tan flaş uyarı!
Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından Dilipak'tan flaş uyarı! "Toplumsal kargaşaya neden olur, bu karardan vazgeçin!"

Gündem

Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından Dilipak'tan flaş uyarı! "Toplumsal kargaşaya neden olur, bu karardan vazgeçin!"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay