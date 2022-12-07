  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Görüntüler ortaya çıktı! İyi Parti’de kadına tekme tokat saldırı

Solcu Hulki Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu'nu çok fena tokatladı! Bay Kemal, sittin sene kendine gelemez artık

Çöplüğün üzerinde toprak olmadan tarım yapmaya başladı! Aldığı sonuç herkesi şaşkına çevirdi

Bir yanda Erdoğan bir yanda Kılıçdaroğlu, Demirtaş, Kavala! Saadet Partili kaç kişi bu temenniye 'amin' der?

Tayyip Erdoğan, Şahan Gökbakar'a bakın ne diye seslenmiş! Herkesin merak ettiği o olayı anlattı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a büyük kıyak! Karar duyuruldu

Flaş gelişme! CHP'de 40 il başkanı istifa ediyor

Rakamlarla cevap! Tevfik Göksu İmamoğlu’nun maskesini indirdi

Semt pazarları mı süper marketler mi? Neredeyse yarı yarıya daha ucuz!

Ukrayna-Rusya savaşının en korkunç görüntüsü! O anlar kaydedildi! Kanınız donacak
Dünya İngiltere'den sıvılaştırılmış doğal gaz kararı
Dünya

İngiltere'den sıvılaştırılmış doğal gaz kararı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesinin ABD’den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını gelecek yıl iki katına çıkarma kararı aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 19:02:00 -
İngiltere'den sıvılaştırılmış doğal gaz kararı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesinin ABD’den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını gelecek yıl iki katına çıkarma kararı aldığını bildirdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sunak, İngiltere’nin ABD’den LNG ithalatını gelecek yıl 9 ila 10 milyar metreküp civarına çıkarma konusunda anlaştığını belirtti.

Anlaşmanın, tüketiciye yansıtılan enerji fiyatlarının düşürülmesine ve Rusya’ya enerji bağımlılığının azaltılmasına imkan sağlayacağını kaydeden Sunak, “İngiltere ve ABD, birlikte, ulusal arz güvenliğinin ve küresel enerji fiyatının bir daha asla başarısız bir rejimin kaprisleriyle manipüle edilemeyecek konumunda olmasını sağlayacak.” diye konuştu.

Sunak, ayrıca iki ülkenin yeni nükleer ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi alanında da ortaklaşa çalışmasının planlandığını belirtti.

Anlaşmayla İngiltere, yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık sekizde birlik kısmını ABD’den karşılamış olacak.

Şok iddia! İngiltere ekonomisi 2023'te...
Şok iddia! İngiltere ekonomisi 2023'te...

Ekonomi

Şok iddia! İngiltere ekonomisi 2023'te...

İngiltere'de hükümet ve işçi sendikaları arasında işler kızışıyor! Başbakan Sunak'tan sert ikaz
İngiltere'de hükümet ve işçi sendikaları arasında işler kızışıyor! Başbakan Sunak'tan sert ikaz

Dünya

İngiltere'de hükümet ve işçi sendikaları arasında işler kızışıyor! Başbakan Sunak'tan sert ikaz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23