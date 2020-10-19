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Dünya İngiltere'den Rusya'ya suçlama
Dünya

İngiltere'den Rusya'ya suçlama

İngiltere, Rusya'yı Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nın hazırlıklarını yapan kişi ve kurumlara karşı düşmanca siber saldırıda bulunmakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 23:55:00 -
İngiltere'den Rusya'ya suçlama

İngiltere, Rusya'yı Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nın hazırlıklarını yapan kişi ve kurumlara karşı düşmanca siber saldırıda bulunmakla suçladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, "Rus askeri istihbaratı GRU, bu yaz 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik oyunlar ertelenmeden önce hazırlıkları yapan yetkili kişiler ve kurumlara karşı siber keşif gerçekleştirdi. Hedefler arasında oyunların organizatörleri, lojistik hizmetler ve sponsorlar yer alıyor. 2020 Yaz Oyunlarına saldırılar, Rusya'nın Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına karşı kötü niyetli siber saldırılarının sonuncusuydu" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Rus istihbaratının 2018 Güney Kore Kış Olimpiyatlarına yapılan siber saldırılarda eli olduğu ileri sürülen açıklamada, "GRU’nun siber departmanı, 2018 Kış Oyunlarının açılış töreninde kendisini Kuzey Koreli ve Çinli bilgisayar korsanları olarak göstermeye çalıştı" denildi.

GRU'nun, kış olimpiyatlarının IT-sistemlerine karşı, verileri silmeye dönük kötü amaçlı yazılım kullandığı ve 'VPNFilter' kullanarak Güney Kore genelindeki ekipmanlara saldırdığı öne sürüldü.

Listede 8 olaya daha yeren veren Bakanlık, saldırılarda Sandworm, BlackEnergy Group, Telebots, VoodooBear, Iron Viking, Quedagh, Electrum, Industroyer ve G0034 adlarının kullanıldığını belirtti.

Daha önce ABD Başsavcılığı da 6 Rus vatandaşını siber saldırılar yapmakla suçlamıştı.

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