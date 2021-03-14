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Dünya İngiltere'den Rusya açıklaması: Kaybeden oluruz
Dünya

İngiltere'den Rusya açıklaması: Kaybeden oluruz

İngiltere'de hazırlanan bir rapora göre, Rusya ile yapılacak olan silahlı çatışmanın İngiltere aleyhine sonuçlanacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 15:22:00 -
İngiltere'den Rusya açıklaması: Kaybeden oluruz

İngiliz Parlamentosu Avam Kamarası Savunma Komitesi’nin hazırladığı raporda, Rusya ile silahlı bir çatışma durumunda tankçı birliklerinin arasındaki muharebenin büyük bir olasılıkla İngiltere lehine sonuçlanmayacağı sonucuna varıldı.

Belgede, “Eğer İngiliz ordusu Doğu Avrupa'da eşit bir düşmanla, yani Rusya ile savaşmak durumunda olsaydı, şüphesiz dünyanın en iyileri arasında olan askerlerimiz, derin bir utanca sebebiyet veren, eskiyen ve hatta eskimiş zırhlı araçlarla savaşmak zorunda kalırdı” ifadelerine yer verildi.

'Zırhlı araçlar güvenilir değil'

Raporu hazırlayanlar, zırhlı araçların çoğunun 30 yaşın üzerinde olduğunu, mekanik olarak pek güvenilir olmadığını, ateş gücü bakımındansa modern topçu ve füze sistemlerine göre ciddi şekilde geri kaldıklarını ve havadan yeterli destek almadıklarını belirtti.

İngiltere Savunma Bakanlığı ve ordu yönetiminin zırhlı araç filosunun yenilenmesi gerektiğini bildiğini, ancak modernizasyon programlarının başarısızlığının teçhizatın giderek daha da eskimesine yol açtığını ifade eden parlamenterler, bu durumun ordunun genel potansiyelini ve savaş gücünü, ‘özellikle Rusya gibi potansiyel olarak eşit düşman karşısında’ etkilediğini sonucuna vardı.

Rapora göre Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana İngiliz zırhlı araç filosu düzenli olarak küçüldü, 1990'da İngiltere'de 1.200 ana muharebe tankı mevcutken, şimdiki tank sayısı ise 227 ve bu araçlar acil modernizasyona ihtiyaç duyuyor.

'NATO'daki müttefiklerin tanklarından da kötü'

Rusya’nın en yeni tankı Armata’ya ve diğer tanklar için üretilen geliştirilmiş zırha dikkat çeken parlamenterler, Challenger 2 tankının bu yeni tehdide karşı koyabileceğinden şüphelerini dile getirdi, aynı zamanda İngiliz tanklarının NATO’daki müttefiklerin sahip oluğu tanklardan da geri kaldığını belirtti.

Ayrıca emekli Tuğgeneral Ben Barry’nin yaptığı analize de yer verilen raporda, 2025 yılına kadar oluşturulacak özel tankçı tümeninin ‘modern Rus zırhlı tümenine galip gelemeyip, aksine yenileceği’ sonucuna varıldı.

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