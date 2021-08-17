İngiltere’den nükleer enerjili gemi açılımı

Birleşik Krallık, üreticilerin ve gemi sahiplerinin hava kirliliği ve sera gazı emisyonlarıyla ilgili yasal gereklilikleri karşılamayı seçebilecekleri yeni teknolojilerin benimsenmesini sağlamayı taahhüt ediyor ve bu nedenle nükleer enerjili gemileri alternatif bir yakıt olarak destekleyecek bir düzenleyici çerçeve oluşturacak. seçenek," dedi.

Önerilen düzenlemeler, kalite güvencesi ve bir geminin gerekliliklere uygun olarak inşa edildiğini doğrulamak için inşaat ve deneme aşamalarında incelemelerin yanı sıra özel bir nükleer işletmeye alma öncesi test programı sunacaktır. Ayrıca, bir geminin operasyonel ömrü boyunca nükleer kısmına ilişkin düzenli incelemeler de olacaktır.

SOLAS imzacıları, kendi bayrakları altındaki gemilerin yönetmeliklere uymasını sağlamaktan sorumludur ve standartların karşılanmadığını düşündürecek sebepler varsa diğer bayrak ülkelerinin gemilerini kontrol etme yetkisine sahiptir.