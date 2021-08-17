  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fener acilen forvet arıyor!
Marcao'ya en az 5 maç ceza!
Fransa’da binlerce kişi tahliye edildi
Rusya'da uçak düştü!
Dünya İngiltere’den nükleer enerjili gemi açılımı
Dünya

İngiltere’den nükleer enerjili gemi açılımı

İngiltere, Birleşik Krallık bayraklı gemilerin güç kaynağını kullanmasını ve uluslararası gemilerin limanlarını ziyaret etmesini sağlayacak nükleer enerjili gemiler için önerilen düzenlemeler hakkında bir istişare başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 11:52:00 -
İngiltere’den nükleer enerjili gemi açılımı

 Birleşik Krallık, üreticilerin ve gemi sahiplerinin hava kirliliği ve sera gazı emisyonlarıyla ilgili yasal gereklilikleri karşılamayı seçebilecekleri yeni teknolojilerin benimsenmesini sağlamayı taahhüt ediyor ve bu nedenle nükleer enerjili gemileri alternatif bir yakıt olarak destekleyecek bir düzenleyici çerçeve oluşturacak. seçenek," dedi.

Önerilen düzenlemeler, kalite güvencesi ve bir geminin gerekliliklere uygun olarak inşa edildiğini doğrulamak için inşaat ve deneme aşamalarında incelemelerin yanı sıra özel bir nükleer işletmeye alma öncesi test programı sunacaktır. Ayrıca, bir geminin operasyonel ömrü boyunca nükleer kısmına ilişkin düzenli incelemeler de olacaktır.

SOLAS imzacıları, kendi bayrakları altındaki gemilerin yönetmeliklere uymasını sağlamaktan sorumludur ve standartların karşılanmadığını düşündürecek sebepler varsa diğer bayrak ülkelerinin gemilerini kontrol etme yetkisine sahiptir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay