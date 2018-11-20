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İngiltere'den kritik Cemal Kaşıkçı açıklaması! 'Böyle vahşi...'

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, vahşice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kritik bir açıklama yaptı.

20 Kasım 2018 Salı 19:08
İngiltere'den kritik Cemal Kaşıkçı açıklaması! 'Böyle vahşi...'

İngiltere Hükümeti, Suudi Arabistan Başkınsolosluğunda katledilen Washington Post yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "(Kaşıkçı cinayeti) AB üyesi ortaklarımız ile böyle vahşi insan hakları ihlallerine yönelik küresel bir yaptırım rejimi olanağını araştırıyoruz" denildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 19:08
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  2. İngiltere Dışişleri Bakanlığı
  3. Cemal Kaşıkçı açıklaması
  4. Cemal Kaşıkçı cinayeti

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