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Dünya İngiltere'den korkutan açıklama: Hastaneler tıka basa dolu
Dünya

İngiltere'den korkutan açıklama: Hastaneler tıka basa dolu

Koronavirüsün mutasyona uğradığı İngiltere’de Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, vaka sayılarındaki korkutan artışa dikkat çekerek hastanelerin yetersiz kaldığını söyledi. Khan, "Durum derinden endişe verici" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 16:59:00 -
İngiltere'den korkutan açıklama: Hastaneler tıka basa dolu

Koronavirüs mutasyonunun görüldüğü İngiltere'den korkutan haberler gelmeye devam edilyor. İngiltere'nin başkenti Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, bugün yaptığı açıklamada koronavirus vakalarının hızla yükseldiğini ve hastanelerin yetersiz kaldığını söyledi. Khan, "Durum derinden endişe verici" dedi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, yaptığı açıklamada salgının endişe verici bir seviyeye yükseldiğini belirtti. Khan açıklamasında "COVID-19, Londra hastanelerini yetersizlikle tehdit ediyor. Durum derinden endişe verici. Bunu tersine çevirecek ve evde kalarak hayatlar kurtaracak gücümüz var. Bunu yapmak, insanların bu ölümcül hastalığa yakalanmasını önleyecektir" dedi.

Khan, hastanelerde hali hazırda 7 binden fazla kişinin koronavirüs tedavisi gördüğünü ve bu rakamın ilk dalganın yaşandığı geçen Nisan ayından yaklaşık 2 bin kişi daha fazla olduğunu ifade etti.

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