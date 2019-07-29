0553 313 94 23

İngiltere’den İran’a uyarı: “Karanlıktan çıkmak için petrol tankerini serbest bırakın”

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab İran’la yaşanan tanker krizine ilişkin, “Karanlıktan çıkmak istiyorlarsa uluslararası kurallara uyarak Körfez’deki güçlerin alıkoyduğu İngiliz bandıralı petrol tankerini serbest bırakmalılar” dedi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:15
İngiltere’den İran’a uyarı: “Karanlıktan çıkmak için petrol tankerini serbest bırakın”

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab İran’la yaşanan tanker krizine ilişkin, “Karanlıktan çıkmak istiyorlarsa uluslararası kurallara uyarak Körfez’deki güçlerin alıkoyduğu İngiliz bandıralı petrol tankerini serbest bırakmalılar” dedi.


İngiltere ve İran arasında tanker krizi büyüyor. İran medyası, bugün İngiltere bandıralı petrol tankeri Stena Impero’yu ele geçirmeden önce İngiliz savaş gemisiyle yapılan telsiz konuşmalarını yayınladı.


İran’ın konuşmaları yayınlamasının ardından İngiltere’den de açıklama geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "İranlılar karanlıktan çıkmak ve uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak kabul edilmek istiyorlarsa uluslararası toplumun kurallara dayalı sistemine uymaları gerekir" dedi. İran’a karanlıktan çıkmaları için petrol tankerini serbest bırakmaları çağrısı yapan Raab, “Yabancı gemilere yasa dışı el koyamazsınız” ifadelerini kullandı.


İran bugün devrim muhafızlarının alıkoyduğu Stena Impero adlı petrol tankerine eskortluk yapan savaş gemisine yönelik uyarıların yer aldığı telsiz konuşmalarını ve görüntüleri yayınladı. Söz konusu telsiz konuşmalarında devrim muhafızlarının İngiliz mürettebata “Hayatınızı tehlikeye atmayın” çağrısı yer alıyor.


İngiltere’ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz’da Cebelitarık’ta Suriye’ye yönelik ambargoyu ihlal ettiği gerekçesiyle İran’a ait bir tankeri alıkoymuştu. İran ise misilleme yaparak 19 Temmuz’da Hürmüz Boğazı’nda denizcilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere bandıralı petrol tankeri Steno Impero’yu alıkoyduğunu açıklamıştı.


Sonrasında İngiltere, tırmanan gerginliğin ardından Avrupa Birliği (AB) deniz koruma misyonunu oluşturulması için girişimde bulunmuş AB ülkeleri ile görüşmelere başlamıştı.


İki ülke arasında patlak veren krizin ardından İngiltere geçtiğimiz hafta Hürmüz Boğazı’nda İngiliz bandıralı gemilere eşlik etmesi için bir savaş gemisi görevlendirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kumluca’da anlamlı dayanışma gecesi
    1. Kumluca’da anlamlı dayanışma gecesi
    2. İncesu İlçe Müftüsü Yaşar Polat Göreve..
    3. İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven:
    4. İl Müftüsü Güven’den Yeşilhisar’a..
    5. AK Parti'de akrabalar yönetimde görev..
    6. Başkan Büyükkılıç: “Ulaşımda yerli..
    7. Yol kapatan vatandaşlara Başkan Avcı..
    8. Üniversite ile İŞ-KUR, seracılık..
    9. Barajda boğulan genç toprağa verildi
    10. Başkan Palancıoğlu: “Satranç strateji..
    11. İstanbul'da korkunç olay! 2.5..
    12. DSİ Niğde Şube müdürlüğüne Elbasan..
    13. Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlandı
    14. Çanakkale'de 101 düzensiz göçmen..
    15. Giovanni Guidetti: “Bir sporcunun..
    16. AÜ’de bir ayda 22 kornea nakli yapıldı
    17. Milli binicilerden Slovakya'da..
    18. Meteorolojiden Marmara Bölgesi için..
    19. Diyarbekirspor’dan 3 transfer birden
    20. Dündar Emek Bilgi Evi’ni ziyaret etti
    21. Vietnam’da 4 milyon dolarlık gergedan..
    22. Köyde kaybolan çocuk 12 saat sonra..
    23. Senegalli yıldızdan örnek davranış!..
    24. Şanlıurfaspor Başkanı Yılmaz takım..
    25. Yeni Malatyaspor’da Bülent Cevahir ile..
    26. Uğur Soğutma’dan kurban öncesi..
    27. Tüfeği kazara ateş alan kişi öldü
    28. Lojmanda mahsur kalan güvercini..
    29. Kuru meyve sektöründen "üzüm" talebi
    30. Çukurova’da geleceğin futbolcuları..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!