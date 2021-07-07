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Gündem İngiltere'den İHA yorumu: Avrupalılar utanıyor olmalılar
Gündem

İngiltere'den İHA yorumu: Avrupalılar utanıyor olmalılar

İngiltere merkezli 'Drone Wars' isimli savunma sanayi haber platformu, Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) sektöründeki başarısını görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 04:18:00 -
İngiltere'den İHA yorumu: Avrupalılar utanıyor olmalılar

İngiltere merkezli "Drone Wars" isimli savunma sanayi haber platformunda yayınlanan analizde, "Türk yapımı insansız hava araçları kendilerini sahada kanıtladı" ve "Türkiye artık insansız hava aracı piyasasında lider olma yolunda" değerlendirmeleri yapıldı.

Analizde Türkiye'nin, insansız hava aracı sektöründeki ABD ve İsrail tekelini yıktığı yorumu da yer aldı.

"Türkiye İHA sektöründe önemli bir aktör"

Bayraktar TB2 örnek gösterilerek, Libya'da, Suriye'de ve Dağlık Karabağ'daki üstün başarının altı çizildi.

Aksine yapılan bazı yorumlara rağmen Türkiye'nin insansız hava aracı sektöründe önemli bir oyuncu konumuna geldiği ifade edildi.

Yazıda Türkiye'nin bu başarısının İngiltere'nin de dikkatini çektiği belirtildi.

"Avrupalılar utanıyor olmalılar"

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın hazırladığı raporda Bayraktar TB2'leri örnek gösterdiği hatırlatıldı.

"Türkiye insansız hava aracı alanında süper güç olma yolundayken, Avrupalılar, uyuyor olmaktan utanıyor olmalılar" denildi.

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